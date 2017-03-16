众院宪法审本届国会首次开会 自民党主张为紧急应对修宪

众院宪法审本届国会首次开会 3月16日上午，日本众院宪法审查会举行本届国会的首次讨论。（共同社）

【共同社3月16日电】日本众院宪法审查会16日举行了本届国会的首次讨论。自民党就允许大灾害时国会议员任期延长的“紧急事态条款”主张“必须修改宪法”，呼吁应作为修宪项目积极讨论。最大在野党民进党认为“这不是能简单得出结论的问题”，要求慎重讨论。这是去年11月以来，再次举行众院宪法审讨论。

自民党的前法相上川阳子就大灾害遇到国政选举等情况时的国会议员任期延长呼吁：“即使没有灾区选出的议员也不会产生影响的说法不成立”。自民党将任期延长视为修宪项目的有力候选，将加深党内讨论。

民进党宪法调查会会长枝野幸男在发言中先表态“应当讨论任期延长的意见值得研究”，但也指出“应该讨论的事项复杂而广泛”。他表示宪法规定在众院解散后的紧急情况下，代替国会机能的是参院的紧急集会，表示“根据这一条款可以展开一定应对”。

公明党宪法调查会会长北侧一雄考虑到党内就任期延长意见不一的现状，仅表示“这涉及议会制民主主义的根基，需要慎重讨论”。日本维新会修宪推进委员会会长小泽锐仁也表示“有必要在国会充分讨论”。

共产党众院议员赤岭政贤指出“多数国民不要求修宪”。社民党众院议员照屋宽德强调宪法不需要紧急事态条款。

有关紧急事态条款，自民党在2012年的修宪草案中曾写入了紧急时将权限集中至政府。民进党代理党首细野豪志认为现行法律可以进行一定应对，明确表示“不需要赋予政府巨大权限”。（完）