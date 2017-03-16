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2017年03月16日 20時05分

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分析：PKO日报问题暴露防卫相统率力欠缺

2017年03月16日

　　【共同社3月16日电】此前一直声称不存在的南苏丹联合国维和行动（PKO）派遣部队日报却在陆上自卫队内以电子数据的形式被保留下来。防卫相稻田朋美曾在国会答辩等场合反复表示“陆上自卫队内不存在”，也没有成立调查委员会，一直对查明实际情况持消极态度。稻田不仅未能把握防卫省内信息，甚至还出现了新的隐瞒的嫌疑，明显反映出其统率力欠缺。

　　防卫省介绍运用方式称，当地部队以电子数据形式将日报保存到陆上自卫队“指挥系统”中，其上级部队“中央快速反应集团”（CRF）负责人调取该数据并制成面向内部的“早报”后，不久就会销毁。

　　此前，防卫省在去年10月受理了信息公开要求，以当地部队和CRF已将数据销毁为由，在12月2日决定不予公布。之后在稻田的指示下，自12月16日起再度展开调查，26日在统合幕僚监部内发现了电子数据。

　　稻田在国会等场合声称“寻找工作不充分，但并无隐瞒意图”。但从统合幕僚监部内找到数据到向稻田汇报晚了约1个月，暴露出“文官统治”上也存在问题。

　　此外，稻田未成立调查委员会，而是表示“我正在切实听取事实情况。将加以汇总，尽快出台应该如何改善的对策”，始终对成立调查委员会持消极态度。其国会答辩内容也不稳定，此次又出现了推翻之前说法的新嫌疑，防卫省内部也出现了“（稻田）或许未能切实统率省内”的不安之声。（完）

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