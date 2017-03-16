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2017年03月16日 20時05分

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首例iPS细胞移植手术过去两年表现良好 安全无虞

2017年03月16日

　　【共同社3月16日电】日本理化学研究所和尖端医疗中心医院（位于神户市）的研究团队16日在美国医学杂志上宣布，关于把从70多岁“渗出型老年性黄斑变性”女性患者的诱导多能干细胞（iPS细胞）制作的视网膜细胞移植至该女性眼部的临床研究，手术实施约两年后也表现良好，未发现癌变等异常，能够确认安全。

　　这是首例由iPS细胞制作的细胞进行移植的手术，项目负责人为理研的高桥政代。该医院眼科总部长栗本康夫表示：“术后进展顺利，感到安心。”

　　另一方面，该团队指出若使用患者本人的iPS细胞，到实施移植的时间较长，费用也会升高。今后将使用可大幅减少时间和成本的由他人iPS细胞制作的视网膜细胞，作为临床研究进行移植。

　　团队介绍称，该女性即使不用药治疗，视力也停止下降并得到维持，在外面可看到招牌、从事家务也变得方便等，生活方面有所改善。

　　临床研究旨在确认是否出现癌变等安全方面的问题。研究人员将基因导入从该女性患者皮肤采集的细胞中制成iPS细胞，随后将其培养成视网膜色素上皮细胞并制作了移植用薄膜，2014年9月移植入女性右眼。

　　“渗出型老年性黄斑变性”是患者视网膜内部多余血管增殖从而伤害视网膜，导致视线模糊和昏暗，甚至引起失明。

　　研究团队此前准备实施第二例移植，但在患者iPS细胞中发现多个基因变异。尽管判断“移植也不会产生安全问题”，但为谨慎起见而决定暂不实施手术。（完）

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