东芝新增5家工厂作为贷款担保以挽留银行信任

【共同社3月16日电】16日获悉，处于经营重组期的东芝为维持银团贷款而新提供的担保中，包括东京府中事业所（位于府中市）等关东3都县的5家工厂。据分析，东芝希望通过以涉及电力、铁路相关等广泛产品的主力工厂作为担保，以挽留银行方面的信任。

除府中事业所外，其余4家工厂分别是京滨事业所（位于横滨市鹤见区）、横滨事业所（位于横滨市矶子区）、滨川崎工厂（位于川崎市川崎区）、深谷事业所（位于埼玉县深谷市）。除土地外相关建筑也计划用作担保，预计价值接近2000亿日元（约合人民币122亿元）。

除工厂外，东芝还将把主营办公设备的东芝泰格、主营发电设备的东芝Plant System等旗下上市公司股权作为担保。预计工厂与旗下上市企业股权的担保价值合计约4000亿日元。

东芝向主力银行以及地方银行等合计贷款约2800亿日元。15日与银团的会议上，东芝希望继续贷款至4月底，要求银行方面在3月30日前作出答复。

东芝在会上强调，今年上半年的资金周转没有问题。然而，预亏逾7000亿日元的美国核电建设费用今后可能进一步扩大。东芝正在研究申请数千亿日元的新贷款，希望增进与银团的合作关系。（完）