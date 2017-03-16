冲绳县知事称将考虑起诉叫停边野古工程

【共同社3月16日电】围绕美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至该县名护市边野古的工程，日本政府15日通知冲绳县称将不再重新申请3月底到期的由知事发放的“岩礁粉碎许可”。冲绳县知事翁长雄志16日上午在县政府内召开记者会，强调“许可是需要的”，如果政府未经申请从4月起仍然继续施工，“将采取包括考虑起诉叫停工程在内的一切法律手段严正应对”，也不排除依据冲绳县关于许可的相关规定中的罚则提出刑事控诉。

在设有渔业权的水域破坏海底岩礁时必须申请岩礁粉碎许可，现行的许可由赞成将普天间机场搬迁至边野古的前知事仲井真弘多颁发。中央政府15日向冲绳县出示了附有水产厅见解的文件，该文件以当地渔协去年11月已决定放弃现场的渔业权为由称“渔业权已经消灭，无需得到知事的许可”。此前翁长曾表示如果政府再次申请许可将不会同意，政府此举旨在绕开翁长继续施工。

翁长指出，水产厅的见解“与政府过去的见解相矛盾，只能认为是肆意变更。”他还批评称：“认定边野古是唯一（解决方案）的中央政府的强硬姿态体现得淋漓尽致”。

搬迁工程目前正在推进之中，政府从2月起启动海上主体工程，最快4月就将开始建造护岸。（完）