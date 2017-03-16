详讯：日美外长要求朝鲜停止挑衅 望中国发挥作用

【共同社3月16日电】日本外相岸田文雄16日与美国国务卿蒂勒森在东京都内举行了会谈。双方就朝鲜核与导弹开发问题达成一致称“决不能容忍”，要求朝鲜停止挑衅行为和遵守联合国安理会决议。此外还确认为阻止核开发，将向中国做工作使其发挥有建设性的作用。对于中国推进军事基地化的南海问题，双方共享了关切。关于由外交及防务部门部长级官员参加的“日美安保磋商委员会”（2+2）会议，商定了将为尽快举行而加快协调。

蒂勒森此后还与日本首相安倍晋三举行了会谈。

岸田在会谈中对美国特朗普政府的国务卿选择日本为亚洲访问的首站表示了欢迎。蒂勒森强调称：“在应对朝鲜核与导弹问题上，加强两国间和美日韩合作非常重要。”

会谈中，两位外长就美国着手探讨的把朝鲜再度列为“支持恐怖主义国家”相关事宜确认了会紧密展开意见沟通。并且一致认为在应对朝鲜问题上，日美韩三国加强合作很重要。此外还就把冲绳县的美军基地负担以可见形式减轻达成了共识。

岸田在会谈后的联合记者会上表示：“中国对于解决朝鲜问题发挥的作用至关重要。将与美国一起做工作，使中国发挥有建设性的作用。”

蒂勒森表示，支持就慰安妇问题“最终且不可逆的解决”达成一致的2015年12月的日韩共识。

蒂勒森将于17日启程前往外访的下一站韩国。（完）