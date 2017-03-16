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2017年03月16日 23時27分

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美国退出后的TPP面临解体 日本或将被迫调整战术

2017年03月16日

　　【共同社比尼亚德尔马3月16日电】美国宣布退出后的首次跨太平洋伙伴关系协定（TPP）部长会议15日在智利中部城市比尼亚德尔马闭幕，会议未指明今后的具体方向。部分参加国将备选项从多边协议扩大至双边协议，目前的贸易框架或将解体。日本原本计划耐心说服美国重返TPP，同时避免与美签署双边协议，从目前局势来看这一战术或将被迫作出调整。

　　墨西哥经济部长瓜哈尔多15日被媒体问及如何应对美国退出时提出了以墨西哥等组成的“太平洋联盟”为核心的替代方案。他还表示，“或将与参加TPP的亚洲国家签订双边协议。”如果TPP参加国分别签订双边协议，TPP或将面临瓦解。

　　被认为对特朗普具有很大影响的美国首席策略师与高级顾问班农2月称赞美国脱离TPP是“近代美国历史上最重要的转折点”，无意重返TPP。美国贸易代表办公室（USTR）代表提名人莱特希泽本月14日就农业领域的贸易谈判称，“日本将成为第一目标”，表示将强烈要求日本开放市场。

　　为了缓解对日压力，日本政府坚持维护TPP框架。一名政府有关人士指出，如果提出未经奥巴马政府署名的新TPP协议方案，特朗普可能会接受。然而，这种可能性在美方的强硬姿态面前显得越来越渺茫。（完）

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