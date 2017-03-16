稻田欲以监察平息陆自保存日报一事 在野党加强批评 图为3月16日下午在日本防卫省召开记者会的统合幕僚长（相当于联合参谋部参谋长）河野克俊。（共同社）

【共同社3月16日电】16日新曝出南苏丹联合国维和行动（PKO）派遣部队日报在日本陆上自卫队得到保存一事。防卫相稻田朋美已指示展开特别防卫监察，希望尽快平息此事。但原本称“已经销毁”的文件相继被找到，在野党认为“这是一次又一次的隐瞒”正加强批评。

防卫省武官最高领导、统合幕僚长（相当于联合参谋部参谋长）河野克俊在记者会上强调称：“隐瞒对于组织而言会成为致命性的打击，这是我的信念。”关于事态发展成需要接受监察的地步，他称“必须深刻认识问题”，表达了会全面配合防卫监察总部调查的想法。

陆上幕僚长冈部俊哉表示：“由于会接受特别防卫监察，不便发表评论。”

稻田在众院安全保障委员会会议上强调“将彻底调查，若存在需要改正的隐瞒体制，会以我的责任去改善”。在野党方面进行追究，要求尽快履行说明责任。稻田对其反复说明称“将通过监察彻底调查”，持续避谈事实关系。

围绕公开日报信息的要求，防卫省以当地部队及上级部队“陆自中央快速反应集团”（CRF）“已经销毁”为由，于去年12月2日决定不予公开。不过，当月26日在东京市谷的防卫省统合幕僚监部内发现了电子数据。并且，此次在陆上自卫队内部也新发现了保存到今年1月前后。（完）