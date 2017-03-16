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日企开发做陈述报告的机器人 可用于商务洽谈

2017年03月16日

日企开发做陈述报告的机器人 可用于商务洽谈

日企开发做陈述报告的机器人 可用于商务洽谈

日本制造商Vstone公司开发出了能为人类“代理”做陈述报告的机器人“Presentation Sota”。左侧为该公司社长大和信夫。摄于大阪市。（共同社）

　　【共同社3月16日电】日本大阪市一家企业开发出了能伴随手势动作用语音介绍资料内容等、为人类“代理”做陈述报告的机器人。通过精简功能较以往机型压低价格，能用演示文稿软件“PowerPoint”操作的方便性是它的卖点。制作商充满干劲地说：“希望让营业人员在商务洽谈时发挥它的作用。”

　　该机器人名为“Presentation Sota”，机器人制造商Vstone公司2月开始出货。为了让用户更简便地使用机器人，把两年前成品的面向法人的“Sota”改变为简单制式，移除了对话等高级功能。

　　比如，用连接了无线网络“WiFi”的电脑把指示高兴动作的字符串“pose：happy”输入“PowerPoint”中，它就会摆动两手扭动身体。动作可从约30种中选择，还有自动选择模式。若输入文章，机器人就会朗读台词。

　　价格为两年合约价23.76万日元（约合人民币1.45万元），包括下载到电脑中的专用APP。租赁价格为两周3.24万日元。

　　Vstone公司社长大和信夫（54岁）表示：“机器人往往被认为需要复杂的设定，没有帮助。能让人感到‘幸亏有它’的话，我会很高兴。”（完）

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