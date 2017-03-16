详讯2：日央行行长期待通过企业加薪实现通胀目标

【共同社3月16日电】日本央行行长黑田东彦16日在货币政策会议后举行记者会，就今年“春斗”（春季劳资谈判）中的企业加薪前景表示，“将促进经济的良性循环”，期待加薪对消费起到拉动作用。黑田就近期的物价上涨指出“不够强劲”，表示期待通过加薪实现通胀目标。

然而，鉴于不少企业加薪幅度低于上年，经济能否按预期方向运行尚是个未知数。虽然日本政府对加薪这一促进消费的王牌十分期待，但企业方面出于对特朗普政府保护主义色彩浓厚的政策运营等的担忧，对加薪较为谨慎。

黑田也对特朗普的财政政策和放宽管制表示警惕称：“存在不确定性。”

黑田就美国加息的影响解释称，因为日本央行的利率操作，“日本的利率不会上涨，没有直接的影响”。他还分析称，美国加息对新兴市场国的经济“不会造成严重影响”。

另一方面，黑田指出，将长期利率稳定在0%左右的操作目标不会通过消费者物价指数等“任何一个指标机械地进行变更”。市场方面认为伴随原油价格回升而上涨的物价将导致央行年内上调长期利率的操作目标。对此，黑田表示将根据物价和经济走势进行综合判断。

关于明年4月任期结束后会否继续担任央行行长一事，黑田仅表示：“我无权作出回答。”（完）