追踪安倍晋三首相（16日）

<上午>

09:23 从公邸到官邸。

09:24 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省的外务审议官秋叶刚男、欧州局局长正木靖。

10:12 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。

10:40 会见驻美大使佐佐江贤一郎。

11:11 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、驻美大使佐佐江贤一郎、外务省的外务审议官秋叶刚男、亚洲大洋洲局局长金杉宪治、北美局局长森健良。

<下午>

13:40 会见自民党的组织运动总部长山口泰明、地方组织和议员总局局长坂本哲志。

14:14 会见驻中国大使横井裕等亚洲大洋洲大使会议出席者。

14:40 抵达东京内幸町的帝国饭店，出席在宴会厅“孔雀间”举行的日本商工会议所例行大会，并致辞。

15:07 返回官邸。

16:26 接受美国国务卿蒂勒森的礼节性访问。

17:40 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。

18:32 抵达东京麻布台的外务省饭仓公馆，与美国国务卿蒂勒森、外相岸田文雄座谈。

19:00 返回公邸。（完）