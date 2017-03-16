森友学园理事长将出席国会听证会 安倍否认捐款

【共同社3月16日电】日本民进党国会对策委员长山井和则16日与自民党国会对策委员长竹下亘举行电话会谈，就在23日的众参两院预算委员会会议上传唤有意辞去大阪市学校法人“森友学园”理事长职务的笼池泰典出席听证会一事达成了共识。笼池16日对参院预算委员会的考察团等表示，首相安倍晋三的夫人昭惠2015年9月前来演讲访问时，为小学捐款100万日元（约合人民币6万元），并称这笔捐款“来自安倍首相”。但安倍本人否认曾为该小学捐款。

据众参两院的事务局介绍称，这是2012年4月众参两院就AIJ投资顾问公司巨额养老金蒸发事件传唤证人出席听证会以来的首次。朝野各党将在17日的众院预算委员会会议等进行表决，正式作出决定。

山井在国会向媒体强调称：“笼池和首相的说法大相径庭，所以想查明真相。”竹下也表示：“我认为不问清楚不行。”公明党干部也表达了同样的意向。

据参院预算委员会的考察团介绍称，当天在已经撤回设立申请的大阪府丰中市的小学用地与笼池会面，他透露这所小学“有来自安倍首相的捐款。”其后，笼池在丰中市的家中与在野四党的代表会面，除了收取捐款的经过以外，他表示还将就有关学园的问题在国会进行解释。

对此，官房长官菅义伟在记者会上表示，“我向首相直接确认时，他说，‘自己没有捐过款。也没有通过昭惠夫人和事务所等第三方捐过款。’”菅义伟同时表示，“目前还在确认昭惠夫人个人是否捐过款。”安倍在官邸对媒体表示，“正如官房长官所说。”

考察团在考察该小学的用地之前，先向大阪府厅、财务省近畿财务局、国土交通省大阪航空局的有关人士听取了情况。大阪府表示，在“批准办学申请”的过程中，没有政治家的参与和斡旋。此外还表示不知道昭惠夫人担任该校名誉校长一事。关于向学园运营的幼儿园支付补助金一事，考察团表示将于21日对学园方面进行现场调查。（完）