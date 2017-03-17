焦点：沙特国王访问日中 三国各打如意算盘

沙特国王访问日中 三国各打如意算盘 图为3月16日，沙特阿拉伯国王萨勒曼（左）在位于北京的人民大会堂与中国国家主席习近平签署合作协议后握手。（共同社）

【共同社3月17日电】继日本之后前往中国进行访问的沙特阿拉伯国王萨勒曼16日与中国国家主席习近平举行会谈，双方就巨额经济合作达成了协议。日中有意在经济层面增进关系，对沙特给予厚待。然而，以日中“天平”（日本政府人士语）来权衡换取两国有利条件的沙特也在摸索与中国加强安保合作，三国可谓各怀心思。

中国重视的是确保来自全球产油大国沙特的原油供应稳定。外交消息人士认为现状是“中国国内油田开始枯竭，因此不得不依赖进口”，原油进口比例持续呈上升趋势。与进口比例约7%的1993年相比，2016年已上升至66%左右。

习近平2016年的外访首站选择沙特，为中国提出的现代版丝绸之路经济带构想“一带一路”谋取了支持。同年8月两国高层联席委员会会议在北京召开，着手将经济合作具体化。

沙特期待的则是安全保障领域的“同盟多样化”。沙特一直依赖以原油的稳定供应换取美国的安全保障，然而对于页岩油生产已步入正轨的美国而言，沙特的重要性有所下滑。美国也减少了对中东地区的参与，沙特把眼光投向了中国。

沙特与中国去年10月在中国实施了特种部队联合军事演习，增进了军事领域的合作。也有观点指出，沙特期待中国成为无法继续依赖美国时的“战略伙伴”（美国报纸）。

日本政府也积极款待萨勒曼。两国配合首脑会谈发表了逾20页的英语协议文件，其中列入了从投资到文化交流的多项合作项目，配合了沙特急欲推进的经济结构性改革内容。此外，东京证券交易所还有意邀请沙特国营石油巨头“沙特阿美石油公司”在东交所上市，透出日方不愿在投资与基建领域被中国抢先的焦虑之情。（完）