焦点：沙特国王访问日中 三国各打如意算盘
2017年03月17日
【共同社3月17日电】继日本之后前往中国进行访问的沙特阿拉伯国王萨勒曼16日与中国国家主席习近平举行会谈，双方就巨额经济合作达成了协议。日中有意在经济层面增进关系，对沙特给予厚待。然而，以日中“天平”（日本政府人士语）来权衡换取两国有利条件的沙特也在摸索与中国加强安保合作，三国可谓各怀心思。
中国重视的是确保来自全球产油大国沙特的原油供应稳定。外交消息人士认为现状是“中国国内油田开始枯竭，因此不得不依赖进口”，原油进口比例持续呈上升趋势。与进口比例约7%的1993年相比，2016年已上升至66%左右。
习近平2016年的外访首站选择沙特，为中国提出的现代版丝绸之路经济带构想“一带一路”谋取了支持。同年8月两国高层联席委员会会议在北京召开，着手将经济合作具体化。
沙特期待的则是安全保障领域的“同盟多样化”。沙特一直依赖以原油的稳定供应换取美国的安全保障，然而对于页岩油生产已步入正轨的美国而言，沙特的重要性有所下滑。美国也减少了对中东地区的参与，沙特把眼光投向了中国。
沙特与中国去年10月在中国实施了特种部队联合军事演习，增进了军事领域的合作。也有观点指出，沙特期待中国成为无法继续依赖美国时的“战略伙伴”（美国报纸）。
日本政府也积极款待萨勒曼。两国配合首脑会谈发表了逾20页的英语协议文件，其中列入了从投资到文化交流的多项合作项目，配合了沙特急欲推进的经济结构性改革内容。此外，东京证券交易所还有意邀请沙特国营石油巨头“沙特阿美石油公司”在东交所上市，透出日方不愿在投资与基建领域被中国抢先的焦虑之情。（完）