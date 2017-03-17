深度解读：“军事选项”成为焦点 朝鲜局势进入新阶段

“军事选项”成为焦点 朝鲜局势进入新阶段 3月16日下午，访日的美国国务卿蒂勒森在首相官邸与日本首相安倍晋三握手。右为外相岸田文雄。（共同社）

【共同社3月17日电】日美外长16日举行会谈，确认将促进应对朝鲜的合作。在国际社会的制裁难以有效遏制朝鲜的情况下，特朗普政府探讨的“军事选项”逐渐成为焦点。美方有观点认为要阻止朝鲜的核与导弹开发应该考虑“所有选项”（总统特朗普语）。然而，一旦朝鲜半岛出现突发事态，对日本的影响将难以估量。日本应如何应对进入“新阶段”（日本首相安倍晋三语）的朝鲜威胁？日本外交正面临紧要关头。

▽警惕“越顶”

“美国为帮助朝鲜走上别的道路援助了13.5亿美元，结果却只换来了其核能力的提升和导弹发射的增加。我们需要不同于过去的新思路。”美国国务卿蒂勒森16日在会谈后的联合记者会上用这番话暗示了他认为要想打开局面可以不择手段。而日本外相岸田文雄却对有关军事选项的讨论内容守口如瓶，仅表示“出于此事的性质，不便透露具体内容”。双方无疑经过了一番微妙讨论。

此事早有伏笔。据多名外交消息人士透露，美国总统助理麦克马斯特2月下旬与访美的日本国家安全保障局局长谷内正太郎会谈时就曾告知日方，可采取“所有选项”。外界认为，谷内以根据美国的做法可能会使日本安全保障风险增大为由，向麦克马斯特提出了希望密切共享信息。

日本所担心的是无法事先知晓美国的军事行动，那么就会在极度紧张的局面下陷于被动。一名日本政府高官坦言称“如果美军招呼都不打就对朝鲜发动先发制人的攻击，会让日本非常为难。无论怎样强调日美合作，若被美国越过头顶独自行动日本将本利无归”。

▽《作战计划5015》

美国设想中的军事行动究竟是怎样的？据报道，美国有一份针对半岛发生突发事态时攻击朝鲜核导设施的《作战计划5015》。根据该计划，一旦发现朝鲜有发动核攻击的征兆，美国也有可能动用力量排除金正恩领导层。据韩联社报道，该计划在美韩持续至24日的“关键决心”联合军演及持续到4月下旬的“鹞鹰”野外机动演习中都有所体现。目的是向拒不弃核的朝鲜施以重压。

日本政府内听不到反对军事选项的声音。其背后有着这样一种观点：“制裁无论怎样加强，金正恩体制都毫不动摇”（政府消息人士语）。而绑架问题谈判触礁，日方顾及朝鲜的必要性日益减弱的现实也是因素之一。外务省消息人士表示“日美的认识在加强施压的方向性上是一致的”。

▽美前高官的忠告

很明显，特朗普政府正在试图改变奥巴马政府时期的对朝政策。特朗普断定通过拒绝对话迫使朝鲜弃核的奥巴马路线已经失败，将构建新的战略。

特朗普13日晚在白宫与即将访日的蒂勒森共进晚餐，可能告诉蒂勒森要与日方讨论“所有选项”。

不过，对于军事行动，谨慎论调依然根深蒂固。这可能是因为美国尚未完全摸清作为攻击目标的朝鲜所有的核导设施。前副国务卿布林肯在《纽约时报》撰文称，如果朝鲜为了报复而集中炮击首尔将造成重大伤亡。他发出忠告称“即使拥有先发制人的攻击能力也不该动用”。（完）