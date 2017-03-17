详讯：公共资金支援东芝方案出现

【共同社3月17日电】17日获悉，公共资金投入处于经营重组期的东芝公司拆分成立的半导体新公司这一方案出现。日本政策投资银行、半官方基金产业革新机构等或与东芝公司共同出资。16日在美国首都华盛顿与日本经济产业相世耕弘成会谈的美国商务部长罗斯等就因美国核电业务损失膨胀的东芝表示“财务稳定性对美国很重要”，双方就共享信息达成了一致。

政策投资银行及革新机构将参加新公司出售的招标，力争投资拥有否决权的三分之一以上。东芝拆分出来组建新公司的是用于智能手机存储媒体的“闪存”业务，该业务被认为在国际上具有较大竞争力。因此日本认为具有继续参与的价值和必要。

此外，有关方面还在探讨东芝的交易方参与共同出资一事。相关人士表示“剩余约三分之二由美国投资基金出资较为理想”，届时也有可能组成日美联盟。东芝说明称不排除出售新公司全部股份的可能性，但或许也会继续保留一部分。

预计会有美国、台湾、韩国、中国大陆等海外企业或机构参加招标。东芝将在29日截止投标受理，全面展开甄选工作。

世耕16日在结束与罗斯和能源部长佩里的会谈后召开记者会，透露对方指出东芝的财务稳定性很重要。（完）