详讯：日本成功发射情报收集卫星 或监视朝鲜动向

日本成功发射情报收集卫星 3月17日上午10点20分，搭载日本政府情报收集卫星“雷达5号机”的H2A火箭33号机在位于鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射升空。（共同社）

【共同社3月17日电】17日上午10点20分，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）和三菱重工业公司在鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射了搭载政府情报收集卫星“雷达5号机”的H2A火箭33号机升空。卫星进入预定轨道，发射获得了成功。

情报收集卫星实际上是从太空监测地面的侦察卫星，被认为用于掌握朝鲜导弹发射设施动向等。首相安倍晋三发表评论称：“将最大限度地用好情报收集卫星，为日本的安全保障与危机管理做到万无一失。”

H2A过去曾发射失败过一次，但自2005年起已连续27次取得成功。成功率为97%，提高了日本主力火箭的可靠性。

雷达5号机通过向地面发射电波后捕捉反射，夜间和恶劣气候下也可获知地面状况。由于2011年12月发射的雷达3号机已迎来5年的设计寿命，5号机今后将作为后续卫星使用。研发费用约为371亿日元（约合人民币23亿元），发射费用为106亿日元。

日本政府目前共有6颗情报收集卫星在使用中，包括2颗雷达卫星、1颗预备卫星以及3颗搭载高性能摄像机适用于日间拍摄的光学卫星。2013年日本政府确立了雷达卫星和光学卫星各2颗总计4颗的基本体系，据悉地球上任何地点每天都能拍摄到至少一次。政府为增加拍摄频率，今后力争完成雷达与光学卫星各4颗、数据中继卫星2颗共计10颗的体系。

卫星的情报和所拍摄图片数据本身被指定为《特定秘密保护法》的“特定秘密”，属非公开信息。虽然灾害应对也是目的之一，但负责卫星运行和数据解析的内阁卫星情报中心为避免透露卫星性能，在处理后公布了拍摄的2015年9月关东与东北暴雨等的灾区图片。（完）