日本在秋田县实施首次弹道导弹疏散演练 图为3月17日上午，日本秋田县男鹿市的小学生等参加了针对弹道导弹的疏散演练。（共同社）

【共同社3月17日电】鉴于朝鲜多次发射弹道导弹，日本政府17日在秋田县男鹿市开展了首次防备导弹落入日本领域的疏散演练。演练由中央政府与县、市共同实施，目的是确认能否迅速传达信息和疏散居民以确保安全。

演练假定由假想国发射的导弹落入了秋田县附近日本领海。向面海的男鹿市北浦地区居民等约110人呼吁撤往公民馆及小学。

中央政府通过“全国瞬时警报系统”（J-ALERT）将导弹信息告知县市。男鹿市再通过防灾行政无线电广播以及给事先注册的智能手机等发送短信等向居民发布快讯。

在当地的北阳小学，校园内44名儿童听到防灾无线电广播后小跑至体育馆。校长菊池晋表示：“导弹是事关孩子们安全的问题，因此让人担心。万一到了那时，只能相信中央和县政府，所以希望顺利传达信息。”

朝鲜从去年起屡次发射弹道导弹，本月6日发射4枚。导弹落入日本海，其中3枚落入日本专属经济区（EEZ）,政府推定其中1枚落在了距石川县能登半岛约200公里海域。

中央政府过去也曾实施使用J-ALERT向地方政府发布快讯的演练，但居民也参与尚属首次。

官房长官菅义伟17日在记者会上称：“关于收到发射信息后如何应对，有必要推进国民理解。此次演练极为重要。”（完）