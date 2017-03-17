日本将重点调查防卫省高层是否参与日报隐瞒 图为3月17日上午，日本防卫相稻田朋美在内阁会议后出席记者会。摄于防卫省。（共同社）

【共同社3月17日电】关于声称已销毁的南苏丹联合国维和行动（PKO）派遣部队日报在日本陆上自卫队得到保存的问题，17日从对相关人士的采访中获悉，防卫监察总部将对是否存在有组织隐瞒行为等高层人员干预情况进行重点调查。指示防卫监察总部开展特别防卫监察的防卫相稻田朋美17日在内阁会议后出席记者会称，“包括我的文官统治是否起到应有作用在内，受到国民监督，因此将切实查明事实关系。”

在该问题上近期曝出消息称，陆上幕僚长冈部俊哉曾接到过有关事实关系的报告。陆自一度探讨过公布，统合幕僚监部的文官官员下达了要求不公布的指示。上述来龙去脉可能将成为调查的焦点，稻田称“已下达了要求尽快（完成调查）的指示”。

据稻田称，有关向冈部报告一事，16日晚通过事务次官向其本人确认此事时，冈部称“不认为存在类似报道所说的事实”。据悉，针对统合幕僚监部文官官员就相关情况询问的工作尚未实施。

围绕公开日报信息的要求，防卫省以当地部队及上级部队“陆自中央快速反应集团”（CRF）已经销毁为由，于去年12月2日决定不予公开。当月26日在统合幕僚监部内发现了电子数据。

稻田在国会等场合称“在接到要求的阶段，陆自内部并无日报。”但在防卫省内推进调查后发现陆自内保存到今年1月前后。

日报记录了当地部队的活动内容。2月被公开，其中对于当地政府军和反政府武装之间的斗争使用了“战斗”一词，发展成在野党追究这一措辞与政府一贯使用的“武力冲突”之间是否有欠整合性的事态。

特别防卫监察是防卫省和自卫队被怀疑存在重大违规或违反伦理时，由防卫相下令展开调查的制度。调查中将通过向相关对象询问情况来查明是否存在违规，并向防卫相报告。（完）