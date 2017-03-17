IOC决定将东京奥运会棒垒球部分比赛放在福岛

【共同社平昌3月17日电】国际奥委会（IOC）17日在韩国平昌召开执行委员会会议，关于将2020年东京奥运新增项目棒垒球的部分比赛安排在福岛县举行的计划，全会一致决定把比赛场馆定在东京奥组委提议的县营吾妻球场（福岛市）。此举旨在推动东日本大地震的重建支援，拟各安排棒球和垒球的一场小组赛，奥组委考虑将日本队的两场揭幕战放在福岛。

奥组委主席森喜朗表示：“估计会安排（小组赛）揭幕战。这届奥运会是从“重建日本”的大主题起步的。希望能让灾区民众皆大欢喜。”

除了已经获批的棒垒球主会场横滨球场，奥组委以设施改造为前提将曾经举办过职棒正式比赛的吾妻球场作为了重点候选场馆。

IOC主席巴赫此前也提议在福岛县举行日本队的小组赛，并强调了在灾区办赛的意义。福岛县另两座候选场馆是开成山球场（郡山市）和磐城绿色球场（磐城市）。

关于赛制，奥组委提议将6支参赛队分成两组进行小组赛，而世界棒垒球联盟（WBSC）则希望采取单循环赛制以增加比赛场次，双方谈判陷入僵局。奥组委秘书长武藤敏郎称：“赛制并非IOC执委会的批准事项，将继续与WBSC协商。”（完）