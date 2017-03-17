日官房长官否认安倍夫人曾向森友学园捐款 3月17日上午，日本官房长官菅义伟在记者会上否认了首相安倍晋三夫人昭惠向森友学园旗下小学捐款。（共同社）

【共同社3月17日电】围绕大阪市学校法人“森友学园”低价收购国有土地问题，日本官房长官菅义伟17日在记者会上否认了首相安倍晋三夫人昭惠个人向该学园旗下小学捐款。有意辞去学园理事长一职的笼池泰典主张，自己曾从昭惠夫人处收到100万日元（约合人民币6万元）作为对开设小学的捐款，称是“来自安倍首相”。安倍之前已否认自己进行过捐款。众参两院预算委员会17日下午决定，将于23日分别传唤笼池作为证人赴国会出席听证会。

这是2012年4月众参两院就AIJ投资顾问公司巨额养老金蒸发事件传唤证人出席听证会以来的首次，时隔约五年。届时，以低于评估价格的低价获得国有土地用作小学建设用地一事的来龙去脉、是否有政治家参与等将成为焦点。参院和众院预算委员会将分别在23日上午和下午传唤证人，各为时约2个小时。

菅义伟在记者会上被问及昭惠夫人个人是否进行过捐款时称，通过安倍首相的议员事务所就此事进行确认后得知，“并无收据等记录，这说明作为夫人个人也没有进行捐款”。菅义伟称“不知道（笼池）以何为根据作出这样的发言”。另一方面，民进党党首莲舫在参院议员总会上表示将追究低价购得国有土地问题，同时认为获得安倍捐款的笼池主张“必须谨慎对待”。

在预算委员会之前，自民党干事长二阶俊博、国会对策委员长竹下亘、公明党干事长井上义久、国对委员长大口善德等人在国会内举行会谈，确认将传唤证人到国会。自民党和公明党的参院干事长吉田博美、西田实仁等也在座。

竹下和民进党国对委员长山井和则16日通电话，双方一致同意在23日传唤笼池。

有关传唤证人到国会，若没有正当理由拒绝出席及作证、或是进行虚假答辩，属于根据《议院证言法》实施刑罚的对象。原则上最晚在出席5天前向证人发出通知。（完）