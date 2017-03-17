雅玛多“春斗”协议达成 将控制高峰期货物总量

【共同社3月17日电】日本快递业龙头企业雅玛多运输公司2017年春季劳资谈判（春斗）16日达成协议，今后将调整与网络销售商等大客户的合同，控制高峰期的货物总量。时间带指定服务将部分取消。今后将改善因长时间劳动和低薪而感到疲惫的司机等的劳动环境，调整配送制度。

定期涨薪及基本工资增额总共为6338日元（约合人民币386元），高于上年的5024日元（工会要求的金额与上年一样，为1.1万日元）。奖金比上年增加2000日元，为人均56.4万日元。

工会除控制货物量外，还要求进行适当的运费调整等。经营方表示将开展应对，最晚在9月时隔27年上调包括个人寄件在内的运费。经营方承认义务加班的情况很多。今后将支付拖欠的加班费，力图安抚员工。

因网购普及，货物激增，物流业界司机等人手不足问题日益严重。雅玛多大幅调整服务或将对竞争对手及亚马逊等网购巨头的业务战略产生影响。

控制货物总量方面，将要求大客户在年底等高峰期分散配送日。将于6月中开始取消正午至下午2点的时间带指定服务。晚上8至9点也将取消，新设晚上7至9点的2小时时间带。

货物再次派件的受理将从4月24日起提前1小时于晚上7点结束。部分产品的取消和更新也正在探讨，细节将于今后确定。

为保证司机等的休息时间，将从10月开始推行下班和上班之间空出10小时以上的“间隔制度”。另外，还将严格进行劳务管理，增加收发网点的管理人员，将工作时间记录统一为打卡制，实现每周一次左右的“无加班日”。（完）