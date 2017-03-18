安倍访欧为G7峰会铺路 将呼吁合作应对朝鲜问题

【共同社3月17日电】日本首相安倍晋三17日基本决定将呼吁日美欧七国集团（G7）成员国把阻止朝鲜核与导弹开发作为5月意大利峰会的主要议题。在19日起对峰会主席国意大利等欧洲各国的访问中，安倍打算直接向各国领导人寻求合作。力争在首脑宣言中明确写入表明各国决意阻止朝鲜军事扩张的语句。

此举旨在向注意力集中在叙利亚难民、乌克兰危机问题上的欧美国家强调亚洲安全保障问题的重要性。安倍还想为正式讨论中国活动活跃的南海问题创造条件。

安倍将于19日下午从日本出发。将与德国总理默克尔于当地时间20日就难民问题等展开磋商。其后，安倍将前往法国，计划与总统奥朗德商讨在反恐对策上强化合作。

21日，安倍将抵达意大利，与去年12月就任的总理真蒂洛尼举行首次会谈。在此之前，安倍还将到访欧盟（EU）总部所在的比利时首都布鲁塞尔，与欧盟理事会主席图斯克就经济伙伴关系协定（EPA）交换意见。

安倍将在一系列会谈中就朝鲜同时发射多枚弹道导弹等现状进行说明，希望达成“威胁进入新阶段”的共识。鉴于美国特朗普政府也有意再次将朝鲜列为“支持恐怖主义国家”，研究对朝政策“新思路”（国务卿蒂勒森语），此举也包含着在加强施压上保持步调一致的意图。（完）