详讯2：日本法院裁定政府和东电在核事故中存在过失

前桥法院裁定政府和东电在核事故中存在过失 3月17日下午，前桥地方法院就核事故索赔案作出判决后，原告方在前桥市举行报告集会。（共同社）

【共同社3月17日电】关于因福岛核事故从福岛县疏散至群马县等地的137名居民等向日本政府和东京电力公司索赔约15亿日元（约合人民币9147万元）的集体诉讼，前桥地方法院17日下达判决，裁定“巨大海啸能够预见，事故能够预防”，勒令政府和东电支付3855万日元赔偿。

原告方律师团肯定称：“围绕核电站海啸对策的诉讼中认定政府和东电存在过失尚属首次。对政府赔偿责任的认定具有重大意义。”由于这是全国约30起集体诉讼的首起判决，预计将对其他判决带来影响。

审判长原道子指出，政府2002年汇总的长期评估中认为“包括福岛近海在内，未来30年内日本海沟附近发生里氏8级的海啸地震概率约为20%”，数个月后能够预见到巨大海啸。并称东电如果采取将配电器设置在高处等对策的话，就不会发生事故。

判决认为政府于2007年8月认识到东电难以自发采取海啸对策的情况，本该基于监管权限让其采取对策但却懈怠，指出“明显缺乏合理性，存在违法”。

判决中称东电将经济合理性放在安全性之前，“尤其需予以谴责”，应成为增加精神损失赔偿的主要原因。

原告包括原居住在疏散指示区域的76名居民和区域外主动疏散的61人。区域内有19名居民获赔，每人75万～350万日元，区域外有43人获赔，每人7万～73万日元。赔偿金根据对辐射物质的担忧及避难导致地区关系疏远等原告的个别情况进行计算。

原告等以“失去生活基础，在陌生的地方承受精神痛苦”为由，提出每人1100万日元赔偿金等。日本政府与东电认为长期评估作为科学见解并不充分，否认预见海啸的可能性，并反驳称即使采取对策也难以预防事故。（完）