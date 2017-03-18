安倍否认自身及夫人曾向森友学园捐款

【共同社3月17日电】日本首相安倍晋三在17日的众院外务委员会会议上，就有意辞去学校法人“森友学园”理事长一职的笼池泰典称曾从首相夫人昭惠处收到100万日元（约合人民币6万元）捐款的发言，表示否认称“我没有进行捐款，我妻子个人也没有”。安倍透露称，昭惠夫人与笼池的夫人谆子直到最近有邮件往来，并表示若征得谆子的同意，考虑公开邮件内容。

安倍就捐款一事强调：“单方面的被点名，我感到十分困惑。我不可能有大额捐款一事，也没有通过妻子及（自己的）事务所等第三方捐过款。”关于昭惠夫人，安倍称：“为慎重起见已向妻子进行了确认，但并无收据等记录。”

民进党议员福岛伸享称，该党等4个在野党的代表16日到访笼池家时，谆子的手机收到了昭惠夫人发来的“祝你好运”的邮件，追问称“直到昨天还保持着邮件往来的关系”。

安倍承认：“我妻子曾受托担任（原计划建校的森友学园）小学的名誉校长，退任后也保持着邮件往来。”并解释称：“（昭惠夫人）不会主动和打过交道的人断绝关系。”

安倍还透露，有关森友学园的问题曝光后，昭惠夫人曾发邮件询问谆子在学园运营的幼儿园演讲之际是否收取了演讲费，谆子回信称没有支付费用。有关是否会对笼池方面采取法律手段，安倍表示否定称：“若提起诉讼将花费相当长的时间。”（完）