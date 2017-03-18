日本90.6%应届大学生已获内定 再创新高

【共同社3月18日电】日本文部科学省和厚生劳动省17日公布的调查结果显示，截至2月1日，将于今春毕业的大学生的就业内定率为90.6%，较去年同期上升2.8个百分点，连续第6年保持增长。这一数据也创下了2000年开始有同时期数据以来的新高。

文科省负责人分析认为“受经济景气的影响，企业的招聘意愿较强”。之后的调查能否超出去年春季应届大学生就业率97.3%（截至4月1日）这一历史最高纪录将受到关注。

此次对全国抽选的62所国公私立大学有就业意愿的应届生内定率进行了调查。从不同地区来看，关东与关西地区以91.9%并列第一，中部地区为91.5%，北海道及东北地区为89.7%，九州地区为86.8%，中国四国地区为86.0%。所有地区的数据均较上年有所改善。

从性别来看，女生就业率为92.8%，创下同期新高，男生为88.8%。分文理科来看，理科为92.1%，高于文科的90.3%。

另一方面，截至1月底高中生就业内定率为94.0%，较上年同期上升0.4个百分点，创下近24年来的新高。以制造业及建筑业为首，绝大部分行业的招聘人数均有所增加。从都道府县来看，福井县以98.5%位居榜首，垫底的是冲绳县，为76.2%。

高中生内定率是通过学校以及公共职业介绍所（Hello Work）对约17.6万名求职学生调查后得出的。（完）