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2017年03月18日 00時41分

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追踪安倍晋三首相（17日）

2017年03月17日

<上午>

08:24 从公邸到官邸。

08:33 出席内阁会议。

10:00 会见防卫事务次官黑江哲郎。

10:34 会见外务省的外务审议官秋叶刚男和片上庆一、欧洲局局长正木靖、农林水产省审议官松岛浩道、经济产业省审议官片濑裕文、国土交通省审议官田端浩、防卫省审议官真部朗。

11:29 会见工作方式改革担当相加藤胜信、内阁府政策统括官新原浩朗、厚生劳动省审议官冈崎淳一。

<下午>

12:00 会见法务省刑事局局长林真琴、外务省综合外交政策局局长石兼公博。

13:54 抵达国会。

13:55 会见官房长官菅义伟。

13:56 接受众院正副议长大岛理森和川端达夫、参院正副议长伊达忠一和郡司彰提交的关于天皇退位的国会见解。官房长官菅义伟在座。

14:05 众院及参院正副议长离开。

14:07 返回官邸。

14:22 会见外务省的事务次官杉山晋辅、国际情报统括官铃木哲。

15:20 会见自民党总裁特别助理西村康稔。

15:56 抵达国会。

16:05 出席众院外务委员会会议。

17:09 返回官邸。

17:16 出席工作方式改革实现会议。

18:07 会见经济再生担当相石原伸晃、内阁府副大臣越智隆雄、内阁府审议官涩谷和久。

18:36 返回公邸并住宿。（完）

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