话题：东京奥运期间或难以提供日本食材

【共同社3月18日电】2020年东京奥运会和残奥会奥运村的食堂有可能基本无法提供日本国产农产品。这是由于取得作为安全保证的国际标准认证成为了农户的障碍，而参照该标准完善制度的都道府县的应对也进展缓慢。政府将奥运会当作推介和食的良机，但关键的供给量却不足，有可能使计划落空。

自民党农林部会长小泉进次郎17日要求JA（日本农协）为农户取得认证提供支援，并减轻费用负担。

为了明确奥运会期间运动员等食用的食品是安全的，获得显示彻底进行农药用量等生产管理的“GAP”标准认证的农场的产品受到重视。东京奥运会和残奥会组委会将在3月内决定食堂使用的农产品的安全规则，除了国际标准的认证之外，国内则仅限获得（1）日本版认证、（2）符合农林水产省指针的都道府县认证等的农户的产品。

然而即使在面向致力于强化竞争力的产地的农水省的调查中，获得国际标准及日本版认证的产地也只占整体的2%左右。尽管各地都有县级标准的认证，但根据农水省指针建立第三方确认机制的仅有埼玉和静冈、岛根、德岛、鹿儿岛5县。有地方政府表示：“为了一时性的奥运会投入人材及公款是不现实的。”

奥运期间使用的大米是上年收获的部分，因此2年后的2019年是取得认证的最后期限，而畜产品的日本版制度还正在制定当中。即使农户获得认证，也不一定在和食堂餐饮业者的洽谈中成功拿到订单，因此奥运会和残奥会期间提供的逾1500万次餐食的大半原料有可能需依赖进口。

农水省为了向农户普及也有利于农产品出口的国际认证，几乎全额补贴首次约数十万日元的审查费用，但由于需要每年进行更新，从第二年起审查费用为自费。此外，据称生产管理大量相关记录的保存及检查作业也是一大负担，因此获得认证的氛围难以提升。（完）