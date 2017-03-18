一叙利亚女子发布视频请求日本停止援助阿萨德政府

【共同社大马士革3月18日电】“我们不需要水和电，请不要援助独裁者阿萨德。”一名围着头巾的叙利亚女性用日语向日本进行呼吁的视频出现在网络上，正在引发关注。视频内容主张日本向内战中的叙利亚实施的人道主义援助被阿萨德政府用于“杀害叙利亚人的坦克燃料”等。

截至2016年底，日本的援助金额共计达16.6亿美元。援助通过联合国机构等实施，并非直接将现金交给阿萨德政府，无需担心被转用于军事。然而援助的实情也可能未能切实传达给担心恢复“独裁”的反对派市民。

这段名为“来自叙利亚致日本人的讯息”的视频长约2分50秒。自称Lina Shamy的年轻女性向观众诉说其主张，并配有英语字幕。该女性强调这一内战是“为了自由和尊严的革命”，呼吁日本政府“不要向阿萨德这样的杀人犯提供任何帮助”。

大马士革的联合国官员指出：“如果以政府统治地区为由停止援助的话，像在北部阿勒颇废墟中生活的人们将陷入孤立无援。”日本通过联合国开发计划署（UNDP）实施的发电站修复项目等，不仅限政府统治地区，整个叙利亚居民都是受益者。

叙利亚临时代理大使（驻黎巴嫩）松本太接受采访时表示：“正与联合国机构等合作，在教育、医疗、培训及电力领域提供援助。并不是被指的对阿萨德政府的援助。”（完）