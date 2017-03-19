日本文科省“下凡”调查新发现30多起违法事例

【共同社3月18日电】18日对相关人士采访中获悉，围绕日本文部科学省的公务员“下凡”问题（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职），该省通过调查新确认超过30起违反《国家公务员法》的情况。其中还包括文科省职员斡旋外务省和内阁府离职者“下凡”的事例。加上此前已发现的部分，违法事例已达约60起。文科省21日向内阁府的再就业等监视委员会进行汇报，如果与对相关职员等的处分方针一同得到批准，将进行公开。

文科省加强调查力度后，结果发现违法事例较2月的中期报告增加了一倍。因新发现事例的处分对象中包括历届官房长和人事课长等，文科省必将进行罕见的大规模处分。该问题会在多大程度上波及其它府省厅将成为今后的焦点。

据相关人士介绍，已发现文科省人事课的职员不仅从该省还从外务省等的离职者等处获得履历信息，提供给大学方面。

此外，文科省的前体育青少年局长去年4月作为埼玉县一所私立大学的校长再就职时，人事课职员曾与大学方面进行联系。该前局长负责2020年东京奥运会和残奥会主会场“新国立竞技场”的建设工作。因总工程费膨胀导致计划作废，该人于2015年7月辞职。

监视委员会在今年1月公布的报告和文科省的中期报告中，共确认有27起违法“下凡”事例。除前高等教育局长在职期间应聘存在利害关系的早稻田大学并作为教授再就职之外，还发现人事课前职员扮演协调角色有组织地斡旋再就职的途径。

为了弄清整体情况，文科相松野博一设置了有外部律师参加的调查小组，实施以全部职员和该省前职员为对象的询问等调查。还决定进入3月后，通过增加律师等加强调查态势，在3月底前汇总最终报告。

在“下凡”问题中，除亲自参与斡旋的前文科事务次官前川喜平在1月20日辞职外，人事课课长和职员等6人受到停职和减薪的处分。内阁人事局正在对其它府省厅进行调查。（完）