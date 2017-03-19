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东芝或在液化天然气业务中出现巨额亏损

2017年03月18日

　　【共同社3月18日电】处于经营重组期的东芝公司担忧除美国核电业务之外，在液化天然气（LNG）业务中也可能出现巨额损失。这是由于对国际行情判断失误，东芝不得不长期从美国企业采购较贵的LNG。如不能找到销售对象，今后20年间最大或导致近一万亿日元（约合人民币612亿元）的损失。

　　虽然据称总量中约一半已与多个客户缔结了基本协议，但条件方面的协调尚未完成，还没有签署实际的销售合同。东芝已在2019财年报表中预估100亿日元规模的损失。

　　2013年东芝与美国弗里波特公司（得克萨斯州）签订了购买由美国产天然气加工的LNG的合同。这是因为福岛核事故后核电站停运，东芝认为国内需要火力发电的燃料。当时原油价格上涨带动了LNG价格走高，公司决定从2019年起的20年间，每年购买220万吨与原油价格不连动的美国产LNG，提供给日本的电力公司等用于发电。

　　然而与东芝的预期相反，原油和LNG的价格转为下跌，美国产LNG因价格较高，竞争力下降。虽然东芝从东京电力控股子公司和中部电力共同出资的“JERA”公司得到销售和市场营销方面的支持，但仍难以找到客户。

　　为了从2019年9月起开始供应，东芝必须在2018年内决定销售对象并进行准备。无论LNG销售状况如何，东芝都要向弗里波特公司支付液化的费用，因此如果要以低于预想价格抛售或暂不进行LNG化，就必须进行损失处理。（完）

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