日本首座室外“乐高乐园”试营业

【共同社3月18日电】将于4月1日在名古屋市港区开业的大型主题公园“日本乐高乐园”18日开始试营业。购买了限量版附带优惠的全年通票的游客等受邀率先体验了40种以上游乐项目及表演。

合家前来的游客在用乐高积木搭建的再现日本各地建筑的迷你乐园中笑着合影留念。持水枪互射的海盗船“Splash Battle”上，孩子们在溅起的水花中发出欢快的笑声。

该乐园占地约9.3公顷，能够体验人气玩具“乐高积木”的世界。乐园分为表现中世纪城堡和沙漠的区域，还有可以制作汽车和飞机等的专区。入场人数没有公开，但开园前众多游客在门前排队等候。

和家人前来的名古屋市小朋友森庆宗（6岁）笑容满面地说：“潜水艇很好玩。有许多没见过的鱼。”父亲雅彦（42岁）说：“如果玩积木玩具能使手指更灵活的话也不错。”

这是日本首座室外乐高乐园，包括该玩具诞生地丹麦以及美国等地在内，是全球第八座室外乐高乐园。入场费为成人6900日元（约合人民币422元），12岁及以下儿童5300日元，2岁及以下幼儿免费。全年通票为成人1.73万日元，儿童1.33万日元。（完）