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金正男遇害案另有数名朝鲜籍男子或涉案

2017年03月18日

　　【共同社吉隆坡3月18日电】据多名相关人士近日透露，围绕朝鲜的金正男遇害案，又发现一名朝鲜籍男子涉嫌参与作案。有意见认为，除正在通缉的7名嫌疑人以及该男子之外还有数名朝鲜藉人涉案，马来西亚警方及相关国家正在收集信息。

　　据相关人士透露，该男子是30多岁的Chang Nam Un。他与来自朝鲜公安组织“国家保卫省”的O Jong Gil（通缉中）一起从平壤出发，途经符拉迪沃斯托克、莫斯科、曼谷、金边，于2月7日抵达吉隆坡。

　　据马来西亚报纸《新海峡时报》报道，2月13日案发当天，Chang Nam Un与另一男子出现在吉隆坡国际机场的监控录像中。Chang Nam Un在附近监视袭击是否成功。另一男子则跟在前往机场诊所的金正男身后等似乎是确认其情况。

　　据相关人士称，Chang Nam Un可能在事后不久与O Jong Gil一起按原路返回了平壤。根据马来西亚警方的情报，日韩情报部门也已掌握Chang Nam Un的存在。一名有关部门人士认为：“还有数人在事件中提供支援，可能共有约10名朝鲜人参与其中。”

　　围绕该事件，马来西亚警方对可能已返回朝鲜的O Jong Gil等4名嫌疑人发出通缉令，并要求朝鲜驻马来西亚大使馆二等秘书等3人接受讯问，但朝方一直表示反对。（完）

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