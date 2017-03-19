东电重新投入机器人调查核燃料碎片

【共同社3月18日电】东京电力公司18日为掌握福岛第一核电站1号机组熔落核燃料（燃料碎片）的状况，重启了对反应堆安全壳内的调查，投入了装有摄像头及辐射计的自动行走机器人。据分析，1号机组几乎所有燃料都已熔落并堆积在安全壳底部，若能实际进行拍摄将可首次确认燃料碎片。此次调查计划持续4天。

据东电称，把棒状机器人从安全壳贯通部分的开孔处投入。机器人在一层变形为“コ”字形，通过作业用脚手架向调查地点移动。由于从压力容器地基开口部分和排水沟可能有燃料碎片流出地基之外，机器人将从格子形脚手架的缝隙中向地下垂放连接缆线的摄像头和辐射计，在被放射性物质污染的水中进行拍摄和测量辐射。还计划采集和分析污水中的浮游物。

14日开始准备投放机器人，但因设备上不需要的零件导致监控摄像头的电缆断线，发生图像无法传送的故障而中断了作业。（完）