Close

共同网

2017年03月19日 01時46分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

东电重新投入机器人调查核燃料碎片

2017年03月18日

　　【共同社3月18日电】东京电力公司18日为掌握福岛第一核电站1号机组熔落核燃料（燃料碎片）的状况，重启了对反应堆安全壳内的调查，投入了装有摄像头及辐射计的自动行走机器人。据分析，1号机组几乎所有燃料都已熔落并堆积在安全壳底部，若能实际进行拍摄将可首次确认燃料碎片。此次调查计划持续4天。

　　据东电称，把棒状机器人从安全壳贯通部分的开孔处投入。机器人在一层变形为“コ”字形，通过作业用脚手架向调查地点移动。由于从压力容器地基开口部分和排水沟可能有燃料碎片流出地基之外，机器人将从格子形脚手架的缝隙中向地下垂放连接缆线的摄像头和辐射计，在被放射性物质污染的水中进行拍摄和测量辐射。还计划采集和分析污水中的浮游物。

　　14日开始准备投放机器人，但因设备上不需要的零件导致监控摄像头的电缆断线，发生图像无法传送的故障而中断了作业。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月13日日本多地地方政府运用防灾APP发布信息
  2. 2017年03月12日聚焦：南苏丹PKO风险与日俱增 能否有助国家利益存疑
  3. 2017年03月12日东电社长称将尽责任重建福岛让居民返乡
  4. 2017年03月14日美国防部宣布“鱼鹰”部署至横田基地最长延期三年
  5. 2017年03月13日专家估算日本南海海槽9级地震或致145万户疏散

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网