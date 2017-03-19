详讯：东京丰洲市场检测出相当于标准值100倍的苯

东京丰洲市场地下水再次检测出有害物质 图为东京都江东区的丰洲市场。（共同社）

【共同社3月18日电】18日对相关人士采访中获悉，东京都政府在丰洲市场（江东区）再次实施的地下水监测调查中，从上次第9次检测出有害物质苯达到环境标准79倍的地点测出了相当于标准值80多倍到100倍的多个数值。都政府此前将第9次数值作为“暂定值”，而本次调查的结果则佐证了该数据。

19日召开的“专家会议”上将正式公布上述结果并征求评估。知事小池百合子迄今关于老化的全球知名水产批发市场筑地市场（中央区）能否搬迁至丰洲一事称“等待再次调查的结果，将进行综合判断”，鉴于结果十分严重，今后的应对将受到关注。

今年1月公布的第9次调查中，201处地点内有72处检测出有害物质等，数值急剧上升。

因此以出现高数值的地点为主对29处再次实施了调查。相关人士介绍，从多处地点检测出超过环境标准值的有害物质，还检出了根据标准不应出现的氰。在第9次检出苯达标准值79倍的地点取水并由多家机构分析的结果显示，数值为80多倍到100倍。

地下水监测调查从2014年起实施。截至第7次显示各指标均低于环境标准值。但去年9月公布的第8次调查中，检测出环境标准值1.1～1.4倍的苯和1.9倍的砷。

另一方面，都政府2013年对筑地市场进行的土壤污染调查中，检出了环境标准值2.4倍的砷等有害物质。此外还被指设施老化严重，包括6栋设施未能确保抗震性能等。（完）