详讯：日俄就北方四岛共同经济活动提出具体方案

日俄就北方四岛共同经济活动提出具体方案 3月18日上午，外务审议官秋叶刚男（左）与俄罗斯副外长莫尔古洛夫在东京都港区的饭仓公馆举行磋商。（共同社）

【共同社3月18日电】日俄两国政府18日在东京举行关于在北方四岛共同经济活动的首次副外长级正式磋商，双方提出了渔业及旅游、医疗等领域的具体方案。两国政府将带回对方的方案加以研究以促进落实。日方考虑到计划4月下旬首相安倍晋三访俄并与总统普京举行首脑会谈，希望为实现简化原岛民登岛手续而加速磋商。

双方还围绕能够以不损害日本主权的形式在俄罗斯实际控制的北方四岛开展活动的“特别制度”（安倍语）交换了意见。具体的讨论将在下次以后展开。日本希望率先将个别方案具体化，为推进领土谈判创造环境，但俄方主张在本国法律制度下开展活动等，双方的立场存在分歧，预计不会一帆风顺。

外相岸田文雄18日到访福岛市时向记者表示：“期待取得具体成果。希望能有助于首相访俄。”

外务审议官秋叶刚男和俄副外长莫尔古洛夫出席了磋商。秋叶强调称：“出于不损害双方法律立场的原则，希望朝着共同目标缔结和平条约前进。”莫尔古洛夫表示：“必须在与俄罗斯法律不矛盾的条件下实施。”

据分析，日方提出了完善使用尖端技术的预防医疗和远程诊疗的基础、开展乘观光船游览北方四岛等方案。俄方也提出改建老旧住宅的项目。关于原岛民前往四岛扫墓，双方就利用飞机等提高便利度达成了一致。下次磋商将在莫斯科举行。日程有待今后协调。

秋叶在磋商后向记者表示“提案中有很多一致的地方，但还没到作出什么决定的阶段”，没有透露具体内容。

日方除首相助理长谷川荣一之外，经济产业省和农林水产省等的审议官也出席，俄方的外交部干部及驻日大使也参加了磋商。（完）