详讯：日本自卫队员一度被南苏丹政府军误扣

日本自卫队员一度被南苏丹政府军误扣 2016年12月，日本陆上自卫队员在南苏丹首都朱巴市PKO设施内安装防护墙。远处为难民营。（共同社）

【共同社3月19日电】日本防卫省18日发布消息称，在南苏丹参与联合国维和行动（PKO）的5名自卫队员当地时间18日上午10点（日本时间当天下午4点）左右在首都朱巴市内采购物品时一度被政府军扣留。约1小时后获释回到宿营地，无人受伤。上述队员携带枪支，负责取缔武器的南苏丹士兵不知道联合国工作人员作为例外处理的规定，因此将其扣留。南苏丹政府向日方表示歉意称，“发生了误会。”

据防卫省介绍称，这是陆上自卫队员在一系列行动中首次被扣。据称在过去的联合国维和行动中也没有听到过类似情况。这是日本参与的唯一一项维和行动，首相安倍晋三刚于10日表示：“将以5月底为目标结束陆自行动。”

据防卫省透露，5名士兵身着有太阳旗图案的迷彩服，在距离朱巴市内宿营地以南约1.5公里的商店购买服装时，受到负责取缔武器士兵的询问，随后被带以北2.5公里的广场。日本大使馆与政府军协商后得到释放。据悉，日本大使提出照会后，南苏丹政府道歉称，“部分士兵发生了误会。”被暂时没收的枪支也已归还日方。采购的服装用于与当地居民通过体育活动进行交流。

日本政府2012年1月开始派遣部队前往南苏丹协助当地建设基础设施。2013年12月，政府军和反政府武装的冲突导致治安情况恶化，当时的陆自队长命令全体队员携带武器出行，还曾暂时停止在宿营地外的活动。

朱巴市去年7月也发生了大规模战斗。日本政府以两派命令战斗停止等为由强调“该事态不属于武力争端”。政府以现状依然满足PKO五项原则为由，坚持继续派遣部队。

目前正在南苏丹进行维和行动的是以第9师团（青森市）为主的第11批部队。日本政府去年11月在内阁会议上决定赋予基于安全保障相关法的“驰援护卫”新任务。该任务从去年12月起开始运用。（完）