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安倍在防卫大学毕业式训话 要求自卫队扩大作用

2017年03月19日

安倍在防卫大学毕业式训话

安倍在防卫大学毕业式训话

3月19日上午，日本首相安倍晋三在神奈川县横须贺市出席防卫大学毕业仪式。（共同社）

　　【共同社3月19日电】日本首相安倍晋三19日在防卫大学（位于神奈川县横须贺市）毕业仪式上训话，提及朝鲜核与导弹开发以及国际恐怖主义威胁，并鉴于中国军机接近日本领空的问题强调：“在安全保障环境日益严峻的情况下，必须强化我国自身的防卫力量，谋求扩大自身能发挥的作用。”

　　安倍再次对朝鲜6日发射的弹道导弹中有3枚落在日本专属经济区（EEZ）内的事件感到危机，称：“对于我国安全保障来说，这是极为严重的事态。”

　　针对预计于5月底撤回的被派至南苏丹参加联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队部队，安倍称赞道：“在5年多的时间里，留下了迄今最大规模的成绩。”关于本月29日迎来实施一周年的安全保障相关法，安倍称：“日美同盟的纽带毫无疑问变得更加牢固了。”

　　防卫相稻田朋美也进行训话，点名了在东、南海推进海洋活动的中国，称“其单方面改变现状，并进一步制造既成事实，令人对今后的方向性抱有强烈担忧。”（完）

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