防卫省最快于本月内公布日报隐瞒问题调查中期报告

【共同社3月19日电】关于声称已销毁的南苏丹联合国维和行动（PKO）派遣部队日报在日本陆上自卫队得到保存的问题，政府相关负责人18日透露，防卫监察总部开始讨论最快于本月内公布调查是否存在有组织隐瞒行为的特别防卫监察中期报告。防卫省和自卫队中知道日报存在的自卫队员可能有很多，因此或将实施面向数百人规模的问卷调查。

监察总部过去未曾公布过中期报告，防卫相稻田朋美或想通过破例举措来尽早查明事实，以避开在野党追究批评自己缺乏领导能力。监察总部将力争通过向防卫省和自卫队高层的询问，全面查明是谁的判断导致日报的存在未被公开。

询问对象除了相当于派遣部队的上级组织“陆自中央快速反应集团”（CRF）外，还将以负责运用及训练的支持、文件管理等陆上幕僚监部、统合幕僚监部、内部部局为中心展开询问。预计还将要求被认为曾指示不公开日报的统合幕僚监部的防卫官僚、被疑掌握日报存在的陆上幕僚长冈部俊哉等多数干部做出说明。防卫相、副大臣和政务官因制度原因被排除在询问对象外。

但调查对象人数较多，可以预料为保持说明的一致性需花费时间，中期报告的时间也有可能会被延后。

日报是当地部队发送至陆自的“指挥系统”，并作为电子数据保存。除制作面向内部资料的CRF外，陆上幕僚监部、统合幕僚监部、内局若有访问权限也可读取。再加上即使没有访问权限但有机会接触信息的队员，规模至少将达数百人，日报有可能被多个部门保管。监察总部将实施进入部门内部并结合问卷调查，以掌握实际的管理状况。

稻田在17日的记者会上，就特别防卫监察表示：“已指示他们尽早（查明事实）。”（完）