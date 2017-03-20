分析：俄不提北方四岛领土问题欲让日本承担开发费用

【共同社3月19日电】俄罗斯将北方四岛的共同经济活动定位为与领土问题完全无关的事情。俄方的本意是以此吸引日本向发展落后的该地区投资等，而非是日方所谓的“迈向签订和平条约的重要一步”。因为财政困难预算受限，可以隐约看出俄罗斯想让日本来“承担”开发费用。

“这符合北方四岛和北海道居民的利益，将促进北方四岛的社会经济发展。”俄罗斯外交部在17日的声明中对共同经济活动的意义进行了这样的说明，但并未提及与和平条约的关联。

其背后则是俄罗斯严峻的经济形势。据报道，因财政困难和地方政界严重腐败等问题，俄罗斯政府目前已经暂停向远东地区开发投入国家预算。

关于共同经济活动，日本首相安倍晋三和俄罗斯总统普京在去年12月的会谈中，就开始谈判以制定不损害双方法律立场的“特别制度”达成一致。但实际流程却是，首先敲定具体的合作计划，然后为配合这些计划制定有关的法律制度。分析认为，俄罗斯想在实际控制的前提下积累合作，在主权问题上不让步的同时获得实际利益。

俄远东开发负责人，副总理特鲁特涅夫最近表示“即使没有日本也能够开发”。换句话说，如果日本继续犹豫不决的话，俄方将单方面对北方四岛进行开发、进一步加强“俄罗斯化”。俄罗斯想要以此动摇日本的态度，从而掌握磋商的主导权。（完）