安倍启程访欧 拟合作应对朝鲜和自由贸易问题

【共同社3月19日电】日本首相安倍晋三19日下午乘坐政府专机从东京羽田机场启程前往欧洲之行第一站德国。计划依次在德国、法国和意大利与各国首脑举行会谈。安倍瞄准5月下旬将在意大利西西里岛召开的七国集团（G7）峰会，欲确认推进自由贸易的立场。出发之前，安倍在羽田机场向媒体强调：“将合作应对朝鲜和自由贸易等国际社会面临的挑战。”

安倍希望与欧洲国家就针对强行推进核与导弹开发的朝鲜加大施压取得一致。他还将提出中国推进军事基地化中的南海问题，并要求将其列为峰会的主要议题。

这是安倍继去年5月之后再次访问德国，也是连续第4年访德。在与德国总理默克尔举行的会谈中，欲就有关世界经济和安全保障的认识达成一致，主导峰会讨论。分析认为，默克尔刚与美国总统特朗普举行会谈，将围绕日美欧的合作方式与安倍交换意见。

在法国，安倍将同预定于5月卸任的总统奥朗德对其任期内得到强化的日法关系再次加以确认。在意大利，安倍重视与初次会谈的意大利总理真蒂洛尼构建信赖关系。并约定为峰会成功举办开展合作。

安倍将在比利时布鲁塞尔与欧洲理事会主席图斯克等举行会谈，就日本和欧盟的经济伙伴关系协定（EPA）谈判尽早达成妥协进行确认。安倍计划于22日回国。（完）