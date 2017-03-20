Close

共同网

2017年03月20日 00時08分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

朝鲜实施新型高功率火箭引擎地上燃烧实验

2017年03月19日

朝鲜实施新型高功率火箭引擎地上燃烧实验

朝鲜实施新型高功率火箭引擎地上燃烧实验

3月19日发行的朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》刊登了从垂直安装在实验设备里的引擎中喷出火焰的燃烧实验照片。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社北京3月19日电】朝鲜中央通讯社19日报道称，国防科学院新研制的高功率火箭引擎的地上燃烧实验18日在西北部东仓里的“西海卫星发射场”进行并取得了成功。朝鲜劳动党委员长金正恩到场视察。虽然没有明确引擎的用途，但分析认为将用于发射弹道导弹。朝鲜此举旨在炫示其导弹发射能力的提升，从而对美韩联合军演和美国特朗普政府加强对其施压的举措进行牵制。

　　金正恩对实验结果表示满意称，“今天的胜利意味着什么，全世界很快就能亲眼目睹了”，暗示今后将使用新型引擎发射导弹。朝鲜曾在年初表示洲际弹道导弹（ICBM）的发射试验准备已进入“最后阶段”，或将使用该引擎发射。

　　美国国务卿蒂勒森18日继访问日韩之后对中国进行了访问。朝鲜选择在这天实施燃烧实验的用意可能是向构筑对朝包围网的美国明确表示其继续进行核及导弹开发的意图。

　　国防科学院是研发军事技术的机构。据报道，新型引擎的燃效比此前的引擎优越，试验中“全体系统的技术指标都准确地达到了预期值，而且保持了稳定。”

　　新型引擎的研发没有依靠别国技术，由朝鲜独立设计并制作。金正恩表示，“在太空开发领域也打好了与世界领先水平的卫星运输能力并肩的基础”，称还将把新引擎运用于卫星发射火箭。

　　19日发行的朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》刊登了从垂直安装在实验设备里的引擎中喷出火焰的燃烧实验照片。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月13日日本多地地方政府运用防灾APP发布信息
  2. 2017年03月19日G20联合声明“反对保护主义”等表述因美反对被删除
  3. 2017年03月12日聚焦：南苏丹PKO风险与日俱增 能否有助国家利益存疑
  4. 2017年03月13日专家估算日本南海海槽9级地震或致145万户疏散
  5. 2017年03月14日美国防部宣布“鱼鹰”部署至横田基地最长延期三年

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网