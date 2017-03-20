朝鲜实施新型高功率火箭引擎地上燃烧实验 3月19日发行的朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》刊登了从垂直安装在实验设备里的引擎中喷出火焰的燃烧实验照片。（图片不出售）（共同社）

【共同社北京3月19日电】朝鲜中央通讯社19日报道称，国防科学院新研制的高功率火箭引擎的地上燃烧实验18日在西北部东仓里的“西海卫星发射场”进行并取得了成功。朝鲜劳动党委员长金正恩到场视察。虽然没有明确引擎的用途，但分析认为将用于发射弹道导弹。朝鲜此举旨在炫示其导弹发射能力的提升，从而对美韩联合军演和美国特朗普政府加强对其施压的举措进行牵制。

金正恩对实验结果表示满意称，“今天的胜利意味着什么，全世界很快就能亲眼目睹了”，暗示今后将使用新型引擎发射导弹。朝鲜曾在年初表示洲际弹道导弹（ICBM）的发射试验准备已进入“最后阶段”，或将使用该引擎发射。

美国国务卿蒂勒森18日继访问日韩之后对中国进行了访问。朝鲜选择在这天实施燃烧实验的用意可能是向构筑对朝包围网的美国明确表示其继续进行核及导弹开发的意图。

国防科学院是研发军事技术的机构。据报道，新型引擎的燃效比此前的引擎优越，试验中“全体系统的技术指标都准确地达到了预期值，而且保持了稳定。”

新型引擎的研发没有依靠别国技术，由朝鲜独立设计并制作。金正恩表示，“在太空开发领域也打好了与世界领先水平的卫星运输能力并肩的基础”，称还将把新引擎运用于卫星发射火箭。

19日发行的朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》刊登了从垂直安装在实验设备里的引擎中喷出火焰的燃烧实验照片。（完）