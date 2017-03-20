聚焦：日美经济对话主导权之争开始 日警惕美贸易鹰派

【共同社3月19日电】日本政府在经济产业相世耕弘成访美以及在德国举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议等眼前的经济外交日程结束后，将开始加紧准备4月中旬启动的日美“高层经济对话”。双方分别由谁来主导谈判的争夺已经开始。日方对贸易领域的“鹰派”在特朗普政府的影响力增强，并为加大出口对日发起攻势保持警惕。

日本副首相兼财务相麻生太郎17日在德国出席G20时与美国财长努钦举行了会谈，就经济对话寻求合作。麻生表示，“财长负责的事情也很多。希望今后也让我与你多商量。”麻生结束与努钦的首次会谈后谈及对其印象时表示，“可以一起工作。”财务省随行人员还透露称，美方没有批评日元贬值，“松了一口气。”

日本首相安倍晋三和美国总统特朗普在2月的会谈中决定建立经济对话机制。对话由麻生和美副总统彭斯挂帅，将在分别确定“基建和能源等领域的合作、“贸易和投资规则”以及“宏观经济政策”这三个领域的负责人后推进磋商。

世耕16日与美国商务部长罗斯举行了会谈。特朗普对精通贸易政策的罗斯十分信任。日本政府内针对基建合作以及贸易和投资规则的谈判对手，颇感期待称“希望罗斯成为窗口”（政府官员语）。

然而，主张“美国第一”的美政府鹰派人士接连发表的言论给希望延续首脑会谈友好气氛的日本泼了冷水。

美国贸易代表办公室（USTR）代表提名人莱特希泽就农业领域的贸易谈判明确表示，“日本将成为第一目标”。拟定贸易政策的国家贸易委员会（NTC）主席纳瓦罗摩拳擦掌地表示，“将缩小日本棘手的非关税壁垒。”

虽然日本计划与美国进行综合性地磋商，以避免美方对汽车和农业等个别领域施加过大压力，但麻生下面出席经济对话的班子尚未敲定。这是由于牵涉外务、财务、经产、国土交通等众多省厅，各省都在为争夺主导权而角力。鹰派在美国政府内的势力可能进一步扩张，日本企业界相关人士表示“迟早将面临艰难的谈判。”（完）