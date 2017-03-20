详讯：福岛安全壳底部污水辐射量为每小时1.5希沃特

【共同社3月19日电】东京电力公司19日宣布，18日通过自动行走机器人对福岛第一核电站1号机组反应堆安全壳内实施调查结果显示，沉积在安全壳底部的高活度核污水中，测得辐射量为每小时1.5希沃特。同时还拍摄到安全壳内部图像。这是首次测定安全壳内部的核污水辐射量并拍摄到清晰图像。

测定位置距安全壳底部约1米。机器人行走的作业用脚手架附近的辐射量为每小时7.8希沃特。关于调查地点是否存在熔落核燃料（燃料碎片），东电称：“正在对拍摄图像进行分析，无法判断。”今后还将从其它地点继续进行调查，力争首次确认燃料碎片的状况。

据推断，1号机组几乎全部核燃料熔落，从反应堆压力容器穿透并掉入安全壳内，可能分布在安全壳底部污水之中。

东电18日向安全壳内投入机器人。在位于压力容器地基的排水沟上方，向下垂放连接缆线的摄像头和辐射计进行调查。公布的图像包括设置在排水沟内部的泵阀，以及支撑管道的建筑物等。

关于是否已拍摄到燃料碎片，东电说明称：“必须对包括其它调查地点获得的图像和辐射量进行分析才能判断。”

脚手架附近为每小时7.8希沃特，与曾经在1号机组的安全壳内投入机器人调查时得到的结果基本相同。

本次调查，东电把棒状机器人从安全壳贯通部分的开孔处投入。机器人在一层作业用脚手架上变形为“コ”字形，移动到调查地点。机器人从脚手架的缝隙中向地下垂放摄像头和辐射计，在被放射性物质污染的水中进行拍摄和测量辐射。（完）