丰洲市场苯检测严重超标 东京知事称将严肃对待

东京都知事小池百合子接受采访 3月19日下午，东京都知事小池百合子在东京都江东区接受记者采访，就丰洲市场测出相当于环境标准值100倍的苯表示“将严肃对待”。（共同社）

【共同社3月19日电】东京都19日正式宣布在丰洲市场（江东区）再次实施的地下水监测调查中，从前次第9次检测出有害物质苯达到环境标准79倍的地点，测出了最大相当于标准值100倍的数值。知事小池百合子当天在接受媒体采访时表示“将严肃对待”，并表示今后将听取专家会议等的建议，判断能否搬迁。

在全球知名的水产批发市场筑地市场（中央区）内召开的检验丰洲的土壤污染对策专家会议上汇报了以上内容。最大相当于环境标准值3.6倍的砷，以及规定不能被检测到的氰也在多个地方被测出。

地下水监测调查的实施始于2014年，到第7次检测为止所有数值均低于环境标准，但去年9月公布的第8次结果，检出了环境标准1.1～1.4倍的苯和1.9倍的砷。今年1月公布的第9次结果发现201处检测点中有72处被测出了有害物质，故东京都以出现高数值的地点为中心进行了再检测。

专家会议就本次的29处检测对象地点决定，今后也将继续调查确认是否变化。关于从第9次起检测数值急剧上升的原因，会上指出去年8至9月地下水管理系统开始运作导致地下水流发生变化，土壤的局部区域残留的污染物质扩散的可能性很大。对于以前的调查，专家会议认为实施得当。

会上还证实过去的调查中，取水的步骤不一样。（完）