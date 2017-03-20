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美国务卿访华显得关系融洽 对朝包围网任重道远

2017年03月19日

　　【共同社北京3月19日电】美国国务卿蒂勒森19日在同中国国家主席习近平举行会谈后，结束了上任后首次日中韩三国之行。为实现首脑会谈，蒂勒森明显表现出与中国的融洽关系，但在最大问题的对朝抑制措施方面虽获得了日本的支持，但与中韩两国的合作方向并不明朗，对朝包围网的构筑任重道远。

　　蒂勒森18日在与中国外交部长王毅的联合记者会上就如同重复王毅的发言一样强调，美中建交近40年来，双方本着不冲突不对抗、互相尊重的原则发展了双边关系。

　　19日与蒂勒森举行了会谈的习近平微笑地表示欢迎该发言，称其承诺了美中关系只能用合作和友好来定义。但美国智库外交关系协会的高级研究员厄利・拉特纳（Ely Ratner）批判性地分析称：“仅仅是重复了中国的宣传。”

　　将朝鲜的核与导弹开发视为“已达到必须担忧的情况”的美国明显倾向于与其煽动与中国的对立点不如先取得合作。

　　但关于对朝抑制措施，美国同中国在认识上的隔阂明显。蒂勒森访华前夕，美国总统特朗普在推特上表示了不满，称“中国几乎没有做任何对此有帮助的事情”。王毅就此反驳称“中方为此做出的努力是有目共睹的”，很难说这是保证了对朝加强施压。

　　蒂勒森17日访问韩国时称“一切选项都在桌上”，甚至表明不排除行使军事手段，但王毅对此仍是催促“重启对话”，对美国的强硬论进行牵制。（完）

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