详讯2：福岛安全壳底部污水辐射量为每小时1.5希沃特

【共同社3月20日电】东京电力公司19日宣布，18日通过自动行走机器人对福岛第一核电站1号机组反应堆安全壳内实施调查结果显示，沉积在安全壳底部的污水中测得的辐射量为每小时1.5希沃特。东电还公布了机器人拍摄到的水中图像。这是首次测定底部附近的辐射量并拍摄到清晰图像。关于熔落核燃料（燃料碎片），东电称“正在对拍摄图像进行分析，无法判断”，19日后还将继续调查，力争首次确认燃料碎片。

据称，瞬间暴露在7希沃特环境下的人在1个月之内就会全部死亡。而在每小时1.5希沃特的环境中暴露约5个小时就会达到这一辐射水平。

关于在水中测得的高辐射，东电称“1号机组的污水本身的辐射值据估计在几毫希～100毫希左右，可能还有污水之外的辐射源。存在燃料碎片或受到核污染的管道等各种可能性”。据推测，1号机组几乎所有核燃料都已熔化掉落在安全壳底部，其中一部分流到了压力容器的地基外侧。

测定位置距安全壳底部约1米。机器人行走的作业用脚手架附近的空间辐射量为每小时7.8希沃特，与过去在1号机组安全壳内部实施机器人调查时的辐射水平相同。

东电18日通过安全壳贯通部分的开孔投入了棒状机器人，机器人在作业用脚手架上变形为“匚”字形，移动到调查地点。再从压力容器地基处的排水沟上部向下垂放辐射计和摄像头，对深约2.5米的高活度核污水中进行了调查。公布的图像包括设置在排水沟内部的泵阀，以及支撑管道的建筑物等。

东电还在1～2月对2号机组安全壳内部进行了调查。除了通过机器人等拍摄到了压力容器正下方脚手架的损伤及可能是燃料碎片的堆积物外，还推测出内部的空间辐射量达到了最高每小时650希沃特的极高水平，但未能直接确认燃料碎片。（完）