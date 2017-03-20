东电将对多个地点进行辐射测定弄清燃料碎片分布状况

【共同社3月20日电】在福岛第一核电站1号机组安全壳内部调查中，除了18日测得每小时1.5希沃特高辐射的地点外，还将在4处地点进行水中辐射量测定和拍摄。东京电力公司将对多个地点的辐射量进行比较，试图弄清熔落核燃料（燃料碎片）的分布状况，并力争对燃料碎片本身做出确认。

18日的调查地点附近有连接支撑反应堆压力容器的筒状地基内侧和外侧的管道通过。由于燃料碎片有可能通过管道从地基内侧流到外侧，东电将其列入了调查地点。虽然向深2.5米的水中成功放下了辐射计和摄像头，但因为泵阀的存在，只能在距离底部1米的地方收回。

1.5希沃特在该处地点测得，但燃料碎片未必就是唯一的原因。因为在事故发生时四处飞散并在安全壳内到处附着的放射性铯等也可能释放出很强的辐射。

因此东电在19日实施的调查中，对于没有连接地基内外的管道、不可能存在燃料碎片的地点也测定了水中的辐射量。将通过对多处地点的比较，详细调查燃料碎片的位置。

20～21日将对地基所在的工作人员出入口开口部位附近进行调查。东电估计有大量燃料碎片从开口部位流出至外侧，可能有望对底部大片的燃料碎片的模样进行确认。

东电原子能选址总部代理部长冈村祐一19日在记者会上表示“我们相信凭借（机器人）摄像头的性能可以看清楚（水中的状况）”，对于在今后的调查中拍摄到燃料碎片表示出自信。（完）