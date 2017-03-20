焦点：森友学园低价收购国有地一石激起千层浪

【共同社3月20日电】有意辞去大阪市学校法人“森友学园”理事长一职的笼池泰典23日将作为证人出席众参两院预算委员会的听证会。政治家是否干预国有地低价收购和小学设立审批、首相安倍晋三“100万日元（约合人民币6万元）捐赠”是否属实、笼池和防卫相稻田朋美是何种关系？可能动摇国政的种种疑团是否能解开？其在设立小学这一夙愿受挫后的发言备受关注。

有关森友学园的一系列问题起源于2月浮出水面的国有地低价收购问题。当时正在推进建设的小学曾由首相安倍晋三的夫人昭惠担任名誉校长，在野党追究包括保守政治家在内的笼池泰典的人脉是否行使了影响力。另一方面，学园方面在申请小学设立时使用虚假报告的可能性也引起议论。

财务省近畿财务局去年6月将大阪府丰中市的国有地从9.56亿日元的评估金额减去了地下垃圾清理费8亿多日元，以1.34亿日元的价格出售给学园。金额原先应学园方面要求没有公开，但之后转为公开。

垃圾清理费的估算由没有任何相关经验的国土交通省大阪航空局进行，估算的根据模糊不清。处理公司证实称包括垃圾在内的泥沙等不被清理，而是“回填”。

学园宣扬为“安倍晋三纪念小学”而募集捐款，其运营的幼儿园运动会上，让儿童以“安倍首相加油”进行选手宣誓，这一做法也引发议论。安倍在2月17日的众院预算委员会上明确表示：“如果我、妻子或（自己的）事务所参与，将辞去首相和国会议员职务。”

前防灾担当相鸿池祥肇透露，在2014年4月在议员会馆与笼池夫妇见面，当时对方递出了“包在纸里的东西”，但自己没有收取。据事务所的面谈记录显示，笼池在2013年至2016年共接触鸿池16次，请求在取得国有地谈判中提供便利。但笼池方面否认曾向政治家做工作，说明称“当时也是带有慰问的目的，试图赠送商品券”。

预定雇用的教员名单以及笼池本身的经历、向爱知县私立小学的推荐入学名额等小学设立申请相关材料可能存在报告作假的情况被相继指出。另外，还存在建设费金额不同的3种工程承包合同及补助金可能非法领取相关的问题。

大阪府知事松井一郎等加强不予批准的姿态，面对包围网，笼池被迫取消申请。3月13日他表示“防卫相稻田朋美是老朋友，曾是学园的顾问律师”。他还“爆料”称，从2015年9月前来演讲的首相安倍晋三夫人昭惠处获得了来自安倍晋三的100万日元捐款。安倍对此直接否认，听证会上能否得出真相无法预期。（完）