东电将对存放核污水的人工浮岛进行处理 图为系留在福岛第一核电站港湾内的大型人工浮岛。摄于2011年5月。由东京电力公司提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社3月20日电】东京电力公司计划在2019年对系留在港湾内用来存放福岛第一核电站核污水的大型人工浮岛“Megafloat”进行处理。除了因为担心被海啸冲走外，今年2月浮岛内壁和地面还发现了裂缝，亟待采取应对措施。

浮岛全长约136米，宽约46米，高约3米。原本在静冈市清水港用作钓鱼场，由于核事故导致污水不断增多，东电从该市免费租用了浮岛，于2011年5月将其转移至第一核电站港湾内，作为存放污水的“王牌”。

此后东电用了约5亿日元（约合人民币3000万元）买下浮岛，将流入5、6号机组汽轮机房地下的海啸水等形成的低活度污水约8000吨存放在浮岛上，并在2012年12月前转移至地上的储水罐内。

转移后为保持船体平衡，东电将从附近河流等处汇集的河水注入浮岛，继续将其系留在港湾内。因被指一旦再次遭遇东日本大地震同等级的大海啸，浮岛可能成为漂流物撞击相关设施，东电正在考虑用拆除或沉入港湾的方法进行处理。

在今年2月的定期检查中，被分割成9个区域的内部的1个区域被查出水位上升了45厘米。通过水中摄像头进行调查，在钢制内壁及地面上发现两处长约10厘米的裂缝，3月潜水员下潜进行了直接确认。

由于海水可能通过裂缝流入，东电正在研究是否需要修补。据称港湾周边的海水的放射性物质活度没有发生变化。（完）