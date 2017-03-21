朝野双方将就森友学园和PKO部队日报等问题展开交锋

【共同社3月21日电】考虑到2017年度政府预算案在参院全体会议表决的日程，国会上围绕大阪市学校法人“森友学园”、南苏丹联合国维和行动（PKO）部队日报的问题等，朝野政党的交锋或将持续。众参两院的预算委员会23日将传唤森友学园的笼池泰典出席听证会。执政党方面希望以此次听证会来平息事态，但民进党等在野党预计将就“日报”问题进一步强烈要求防卫相稻田朋美辞职。

质询的焦点是国有地以低于评估价出售的经过、笼池所说来自首相安倍晋三方面的捐款是否存在。安倍否定包括夫人昭惠在内的捐赠，但若笼池坚持自身主张，安倍一方可能被要求举证。

在野党认为，首相官邸和执政党“试图将责任推给笼池一人”（民进党干部语），再次要求传唤出售谈判时的财务省理财局长、现国税厅长官迫田英典等，在听证会后也将继续追究其责任。

有关PKO部队的日报，政府说明称已经销毁，但后发现陆上自卫队进行了保存。在野党认为刚撤回有关森友学园发言并道歉的稻田欠缺阁僚资质，将在21日的参院外交防卫委员会会议等场合强烈要求其辞职。

执政党将以“稻田并没有轻视国民的知情权”（自民党干部语）拒绝，但安倍政府内部也有意见认为“这取决于具有任命权的首相的判断”（执政党干部语）。

此外，有关变更共谋罪构成条件的《有组织犯罪处罚法》修正案，政府将于21日在内阁会议敲定，并向国会提交。有关法案开始审议，朝野党间的拉锯战或将激化。（完）