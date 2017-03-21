Close

共同网

2017年03月21日 16時21分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

朝野双方将就森友学园和PKO部队日报等问题展开交锋

2017年03月21日

　　【共同社3月21日电】考虑到2017年度政府预算案在参院全体会议表决的日程，国会上围绕大阪市学校法人“森友学园”、南苏丹联合国维和行动（PKO）部队日报的问题等，朝野政党的交锋或将持续。众参两院的预算委员会23日将传唤森友学园的笼池泰典出席听证会。执政党方面希望以此次听证会来平息事态，但民进党等在野党预计将就“日报”问题进一步强烈要求防卫相稻田朋美辞职。

　　质询的焦点是国有地以低于评估价出售的经过、笼池所说来自首相安倍晋三方面的捐款是否存在。安倍否定包括夫人昭惠在内的捐赠，但若笼池坚持自身主张，安倍一方可能被要求举证。

　　在野党认为，首相官邸和执政党“试图将责任推给笼池一人”（民进党干部语），再次要求传唤出售谈判时的财务省理财局长、现国税厅长官迫田英典等，在听证会后也将继续追究其责任。

　　有关PKO部队的日报，政府说明称已经销毁，但后发现陆上自卫队进行了保存。在野党认为刚撤回有关森友学园发言并道歉的稻田欠缺阁僚资质，将在21日的参院外交防卫委员会会议等场合强烈要求其辞职。

　　执政党将以“稻田并没有轻视国民的知情权”（自民党干部语）拒绝，但安倍政府内部也有意见认为“这取决于具有任命权的首相的判断”（执政党干部语）。

　　此外，有关变更共谋罪构成条件的《有组织犯罪处罚法》修正案，政府将于21日在内阁会议敲定，并向国会提交。有关法案开始审议，朝野党间的拉锯战或将激化。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月19日G20联合声明“反对保护主义”等表述因美反对被删除
  2. 2017年03月14日美国防部宣布“鱼鹰”部署至横田基地最长延期三年
  3. 2017年03月17日深度解读：“军事选项”成为焦点 朝鲜局势进入新阶段
  4. 2017年03月15日大分县着力招揽豪华客船 瞄准欧美香港富裕人群
  5. 2017年03月14日东京奥组委探讨活用IT向选手提供餐饮信息

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网